Удар по "Дарниці": чи буде дефіцит ліків і які збитки понесла компанія

Фармацевтична компанія "Дарниця" продовжує роботу в штатному режимі та повністю забезпечує ринок лікарськими засобами після нещодавнього ворожого удару. Інформація про можливий дефіцит медикаментів в Україні є недостовірною.
Про це у коментарі РБК-Україна повідомили у пресслужбі "Дарниці".
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Після атаки у соцмережах почали ширитися повідомлення з посиланням нібито на саму компанію про те, що через наслідки атаки український ринок може зіткнутися з браком медикаментів.
У пресслужбі виробника закликали не довіряти анонімним джерелам та запевнили, що жодних збоїв у постачанні немає.
"Ми продовжуємо виробляти лікарські засоби, не зупиняли виробництво. Так само продовжуємо поставляти ліки як для українців, так і працюємо на експорт. Дефіциту ліків не буде", – заявили в компанії.
Водночас стали відомі перші фінансові наслідки ворожого обстрілу для підприємства. За попередніми підрахунками, збитки компанії внаслідок нічної атаки становлять десятки мільйонів гривень. Про це в коментарі LIGA.net повідомила членкиня стратегічної ради "Дарниці" Катерина Загорій.
В пресслужбі відмовилися розповісти про плани щодо диверсифікації виробничих потужностей чи подальші кроки у сфері міжнародної адвокації. Там наголосили, що під час війни надмірна деталізація таких процесів несе прямі безпекові ризики.
"Чим менше знає ворог, тим краще. Ми всі розуміємо, що українські джерела інформації активно моніторяться. Вага безпеки зараз набагато більша, ніж потреба в інформації за цим треком", – резюмували представники компанії.
Нагадаємо, раніше Катерина Загорій підтвердила факт ворожої атаки на підприємство, додавши, що з персоналу заводу ніхто не постраждав. Вона також підкреслила, що компанія свідомо утримуватиметься від публічних коментарів щодо масштабів руйнувань з міркувань безпеки.
Портфель компанії включає сотні найменувань лікарських засобів у різних формах (таблетки, ампули, краплі, гелі). Серед найбільш упізнаваних та популярних препаратів виробника на українському ринку:
Фармацевтична компанія "Дарниця" є одним із найбільших виробників лікарських засобів в Україні. Компанія забезпечує медикаментами як внутрішній госпітальний та роздрібний ринки, так і експортує продукцію до десятків країн світу.