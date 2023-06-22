Удар по Чонгарському мосту ускладнив логістику окупантів: експерти розповіли, як саме

Через удари по Чонграських мостах у росіян можуть виникнути значні проблеми з логістикою та транспортуванням озброєння.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Логістичне пекло. Як удар по Чонгарському мосту ускладнить життя окупантів у Криму та на півдні".

Мости мають важливе стратегічне значення для воєнної логістики, так як через них проходить траса E105 на Мелітополь (Запорізька область). Вона є найзручнішою для перекидання військової техніки для південного угруповання окупантів на Запорізькому напрямку.

Попри те, що мости не єдині, які з'єднують острів із материковою Україною противник змушений робити гачок на сотню кілометрів через Армянськ і використовувати дорогу Чаплинка-Новоолексіївка, яка має малу пропускну спроможність.

За словами заступника голови Херсонської обласної ради Юрія Соболевського, пошкодження Чонгарського мосту має велике значення.

"По-перше, це удар по військовій логістиці окупантів. Деякі пропагандисти вже написали панічні публікації про міст. Що цікаво, коли підірвали ГЕС, вони мовчали. Отже, міст у Чонгарі прямо зачіпає їхні інтереси, впливає на окупантів та окупаційну владу. Немає жодного місця на території Херсонської області, де вони могли б почуватися в безпеці", - зазначив він.

Крім того, на його думку, відпрацювання таких об'єктів вказує на те, що незабаром характер бойових дій на півдні стане більш динамічним. Він також нагадав, що перед визволенням правобережної частини Херсонської області минулого року українські сили завдавали системних ударів по Антонівському мосту в Херсоні.

Варто зауважити, що з переміщенням військових вантажів автомобільним транспортом через Армянськ та Чаплинку є певні труднощі.

"Наприклад, у районі Чаплинки взагалі нормальних автомобільних доріг немає. А якщо їхати через Армянськ та Каланчак, то маршрут збільшиться на 100 км. Для вантажівки це мінімум +2 години, а то й більше з урахуванням того, що на півдні Херсонської області дороги давно не ремонтувалися", - зазначив військовий експерт Владислав Селезньов у розмові з виданням.

Окрім цього Чонгарський міст не такий міцний, як Антоновський, тому росіянам треба оперативно вирішити питання його посилення. Можливо, вони накриють його бетонними чи металевими плитами, або наводитимуть понтонну переправу. Але якщо вже прилетіло, не факт, що не прилетить наступного разу, додав експерт.

"Там ще говорять про руйнування залізничного мосту через Сиваш, але ця інформація поки не підтверджується. У будь-якому випадку після руйнування станції в районі Рикового (станція "Партизани", - ред.) росіяни відчувають нестачу комунікацій, і це призводить до зменшення обсягу -технічного забезпечення їхнього угруповання", - розповів Селезньов.

Пошкодження Чонгарського мосту

Сьогодні зранку у районі населеного пункту Чонгар на межі Херсонської області та Криму пролунали вибухи. Росіяни заявили про обстріл автомобільних мостів через Сиваш.

У мережі з'явилися відео, на яких видно, що мости були пошкоджені. Руйнувань зазнало не лише дорожнє покриття, але й конструкції мостів.

Додамо, що ці мости важливі для загарбників, адже ними російська армія постачає техніку та боєприпаси на лінію фронту на півдні України.

Більше про інцидент - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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