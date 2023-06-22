Удар по Чонгарскому мосту усложнил логистику оккупантов: эксперты рассказали, как именно

Из-за ударов по Чонгражским мостам у россиян могут возникнуть значительные проблемы с логистикой и транспортировкой вооружения.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Логистический ад. Как удар по Чонгарскому мосту осложнит жизнь оккупантов в Крыму и на юге".

Мосты имеют важное стратегическое значение для военной логистики, поскольку через них проходит трасса E105 на Мелитополь (Запорожская область). Она наиболее удобна для переброски военной техники для южной группировки оккупантов на Запорожском направлении.

Несмотря на то, что мосты не единственные, которые соединяют остров с материковой Украиной, противник вынужден делать крючок на сотню километров через Армянск и использовать дорогую Чаплинку-Новоалексеевку, которая имеет малую пропускную способность.

По словам заместителя председателя Херсонского областного совета Юрия Соболевского, повреждение Чонгарского моста имеет большое значение.

"Во-первых, это удар по военной логистике оккупантов. Некоторые пропагандисты уже написали панические публикации о городах. Что интересно, когда взорвали ГЭС, они молчали. Итак, мост в Чонгаре прямо затрагивает их интересы, влияет на оккупантов и оккупационных властей. Нет никакого. места на территории Херсонской области, где они могли бы чувствовать себя в безопасности", - отметил он.

Кроме того, по его мнению, отработка таких объектов указывает на то, что в скором времени характер боевых действий на юге станет более динамичным. Он также напомнил, что перед освобождением правобережной части Херсонской области в прошлом году украинские силы наносили системные удары по Антоновскому мосту в Херсоне.

Следует отметить, что с перемещением военных грузов автомобильным транспортом через Армянск и Чаплинку есть определенные трудности.

"Например, в районе Чаплинки вообще нормальных автомобильных дорог нет. А если ехать через Армянск и Каланчак, то маршрут увеличится на 100 км. Для грузовика это минимум +2 часа, а то и больше с учетом того, что на юге Херсонской области дороги давно не ремонтировались", – отметил военный эксперт Владислав Селезнев в разговоре с изданием.

Кроме этого, Чонгарский мост не так крепок, как Антоновский, поэтому россиянам нужно оперативно решить вопрос его усиления. Возможно, они накроют его бетонными или металлическими плитами или будут наводить понтонную переправу. Но если уж прилетело, не факт, что не прилетит в следующий раз, добавил эксперт.

"Там еще говорят о разрушении железнодорожного моста через Сиваш, но эта информация пока не подтверждается. В любом случае после разрушения станции в районе Рыкового (станция "Партизаны", – ред.) россияне испытывают нехватку коммуникаций, и это приводит к уменьшению объема -технического обеспечения их группировки", - рассказал Селезнев.

Повреждение Чонгарского моста

Сегодня утром в районе населенного пункта Чонгар на границе Херсонской области и Крыма раздались взрывы. Россияне заявили об обстреле автомобильных мостов через Сиваш.

В сети появились видео, на которых видно, что мосты были повреждены. Разрушения подверглись не только дорожному покрытию, но и конструкции мостов.

Добавим, что эти мосты важны для захватчиков, ведь российская армия поставляет технику и боеприпасы на линию фронта на юге Украины.

Больше об инциденте - читайте в материале РБК-Украина.

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