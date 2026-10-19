Удар по "Чернігівській" в Києві: який вигляд має станція та чи працює метро (фото, відео)

Обстріл Києва

Нагадаємо, ввечері 18 жовтня, а також уночі та вранці 19 жовтня російські війська атакували Київ балістичними й крилатими ракетами та безпілотниками.

За даними міської влади, внаслідок обстрілів у столиці загинула одна людина, ще восьмеро постраждали.

За словами президента Володимира Зеленського, знову мішенню були енергетика та інфраструктура. Втім, пошкоджень зазнали житлові будинки, медичні заклади, школа, спорткомплекс, супермаркет, автозаправні станції та інші об'єкти. Зокрема, через атаку постраждав ТРЦ Cosmo Multimall, раніше відомий як "Космополіт".