Удар по "Черниговской" в Киеве: как выглядит станция и работает ли метро (фото, видео)

Обстрел Киева

Напомним, вечером 18 октября, а также ночью и утром 19 октября российские войска атаковали Киев баллистическими и крылатыми ракетами и беспилотниками.

По данным городских властей, в результате обстрелов в столице погиб один человек, еще восемь пострадали.

По словам президента Владимира Зеленского, снова мишенью были энергетика и инфраструктура. Впрочем, повреждения получили жилые дома, медицинские учреждения, школа, спорткомплекс, супермаркет, автозаправочные станции и другие объекты. В частности, из-за атаки пострадал ТРЦ Cosmo Multimall, ранее известный как "Космополит".