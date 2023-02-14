Удар був цілеспрямованим. З'явилося відео загибелі американського волонтера в Бахмуті

Російський удар, шо призвів до загибелі американського волонтера Піта Ріда, швидше за все був навмисним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times .

На початку лютого, американський фельдшер Піт Рід і команда гуманітарних працівників почали надавати допомогу пораненому цивільному в українському місті Бахмут, і саме в той час на них напали. Рід, колишній морський піхотинець США, який добровольцем йшов на передову, був убитий, а кілька його колег були поранені.

Волонтери на місці події спочатку вважали, що удар був невибірковим російським обстрілом. Проте покадровий аналіз відеозапису, знятого на цьому місці показує, що Рід загинув під час прицільного удару керованою ракетою.

За даними видання, точно невідомо, чи знали росіяни, що група складається з гуманітарних працівників. Але відомо, що колона мала позначки, які мали сигналізувати росіянам про тип техніки, яку вони б’ють. Одна з машин була чітко позначена червоним хрестом. А тип зброї, що використовується для нападу - протитанкова ракета з лазерним наведенням, яка зазвичай запускається, коли військовий дивиться й самостійно обирає ціль.

Волонтер, на ім'я Рома, який стояв біля Ріда, коли влучила ракета і був поранений під час вибуху, сказав, що поблизу не було військових частин. За його словами, одна з машин на місці події була чітко позначена як машина швидкої допомоги.

Експерти своєю чергою кажуть, що тип використаної зброї повинен був дозволити нападнику ідентифікувати природу цілі.

"Маючи таку зброю, ви очікуєте, що той, хто стріляє, матиме здатність відрізнити медичного працівника від комбатантів", - сказав Марк Гарласко, слідчий у справах про воєнні злочини, який нині перебуває в Польщі, навчаючи українські групи з розслідування воєнних злочинів.

Гарласко додав, що цей епізод потребує подальшого розслідування, але, на перший погляд, це "потенційний воєнний злочин".