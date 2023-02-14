Удар был целенаправленным. Появилось видео гибели американского волонтера в Бахмуте

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times .

В начале февраля американский фельдшер Пит Рид и команда гуманитарных работников начали оказывать помощь раненому гражданскому в украинском городе Бахмут, и именно в то время на них напали. Род, бывший морской пехотинец США, добровольцем шедший на передовую, был убит, а несколько его коллег были ранены.

Волонтеры на месте происшествия сначала считали, что удар был неизбирательным российским обстрелом. Однако покадровый анализ видеозаписи, снятой на этом месте, показывает, что Рид погиб во время прицельного удара управляемой ракетой.

По данным издания, неизвестно, знали ли россияне, что группа состоит из гуманитарных работников. Но известно, что колонна имела метки, которые должны сигнализировать россиянам о типе техники, которую они избивают. Одна из машин была четко обозначена красным крестом. А тип оружия, используемого для нападения – противотанковая ракета с лазерной наводкой, которая обычно запускается, когда военный смотрит и самостоятельно выбирает цель.

Волонтер, по имени Рома, стоявший у Рида, когда попала ракета и был ранен при взрыве, сказал, что поблизости не было воинских частей. По его словам, одна из машин на месте происшествия была четко обозначена как машина скорой помощи.

Эксперты в свою очередь говорят, что тип использованного оружия должен был позволить нападающему идентифицировать природу цели.

"Имея такое оружие, вы ожидаете, что стреляющий будет иметь способность отличить медицинского работника от комбатантов", - сказал Марк Гарласко, следователь по делам о военных преступлениях, ныне находящийся в Польше, обучая украинские группы по расследованию военных преступлений.

Гарласко добавил, что этот эпизод нуждается в дальнейшем расследовании, но, на первый взгляд, это "потенциальное военное преступление".