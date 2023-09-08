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Удар по будівлі поліції та десятки постраждалих: наслідки ракетної атаки по Кривому Рогу

Фото: через обстріл Кривого Рогу загинув поліцейський (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти завдали ракетного удару по центру Кривого Рогу 8 вересня. Через обстріл загинув поліцейський, постраждали ще десятки людей.

Все, що відомо про наслідки ворожої атаки на цю мить, - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомляв, що росіяни завдали удару по середмістю Кривого Рогу, через що руйнувань зазнала одна із адмінбудівель поліції. 

Постраждали поліцейські

Внаслідок російського обстрілу загинув поліцейський. Загалом серед постраждалих - дев'ять поліцейських. Трьох правоохоронців рятувальники ДСНС дістали з-під завалів, вони у важкому стані. Ще шестеро співробітників отримали травми різного ступеня тяжкості. 

 

Фото: наслідки обстріл Кривого Рогу (facebook.com/ivan.vyhivskyi.npu)

Загалом, за останніми даними ДСНС, через ракетну атаку окупантів постраждало 44 людини. Як повідомляв голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, з них 19 осіб госпіталізували, трьох - у важкому стані.

 

Фото: наслідки обстріл Кривого Рогу (Klymenko_MVS)

Руйнування

За словами голови ОВА Дніпропетровської області Сергія Лисака, у місті також пошкоджені три адміністративні будівлі. Побиті сім житлових будинків, серед них - багатоповерхівка.

 

Фото: наслідки обстріл Кривого Рогу (t.me/dnipropetrovskaODA)

Наразі поліція здійснює поквартирний обхід, щоб перевірити стан мешканців. Тривають рятувальні роботи. 

На місці розгорнули Пункт екстреної психологічної допомоги ДСНС. Психологи працюють із потерпілими та місцевими мешканцями.

 

Фото: Пункт екстреної психологічної допомоги (t.me/dsns_telegram)

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