Удар по будівлі поліції та десятки постраждалих: наслідки ракетної атаки по Кривому Рогу

Російські окупанти завдали ракетного удару по центру Кривого Рогу 8 вересня. Через обстріл загинув поліцейський, постраждали ще десятки людей.
Все, що відомо про наслідки ворожої атаки на цю мить, - читайте в матеріалі РБК-Україна.
Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомляв, що росіяни завдали удару по середмістю Кривого Рогу, через що руйнувань зазнала одна із адмінбудівель поліції.
Внаслідок російського обстрілу загинув поліцейський. Загалом серед постраждалих - дев'ять поліцейських. Трьох правоохоронців рятувальники ДСНС дістали з-під завалів, вони у важкому стані. Ще шестеро співробітників отримали травми різного ступеня тяжкості.
Фото: наслідки обстріл Кривого Рогу (facebook.com/ivan.vyhivskyi.npu)
Загалом, за останніми даними ДСНС, через ракетну атаку окупантів постраждало 44 людини. Як повідомляв голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, з них 19 осіб госпіталізували, трьох - у важкому стані.
Фото: наслідки обстріл Кривого Рогу (Klymenko_MVS)
За словами голови ОВА Дніпропетровської області Сергія Лисака, у місті також пошкоджені три адміністративні будівлі. Побиті сім житлових будинків, серед них - багатоповерхівка.
Фото: наслідки обстріл Кривого Рогу (t.me/dnipropetrovskaODA)
Наразі поліція здійснює поквартирний обхід, щоб перевірити стан мешканців. Тривають рятувальні роботи.
На місці розгорнули Пункт екстреної психологічної допомоги ДСНС. Психологи працюють із потерпілими та місцевими мешканцями.
Фото: Пункт екстреної психологічної допомоги (t.me/dsns_telegram)
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.