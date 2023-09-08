Удар по зданию полиции и десятки пострадавших: последствия ракетной атаки по Кривому Рогу

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по центру Кривого Рога 8 сентября. Из-за обстрела погиб полицейский, пострадали еще десятки человек.
Все, что известно о последствиях вражеской атаки на этот момент, - читайте в материале РБК-Украина.
Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщал, что россияне нанесли удар по центру Кривого Рога, из-за чего разрушениям подверглось одно из админзданий полиции.
В результате российских обстрелов погиб полицейский. Всего среди пострадавших - девять полицейских. Трех правоохранителей спасатели ГСЧС достали из-под завалов, они в тяжелом состоянии. Еще шесть сотрудников получили травмы разной степени тяжести.
Фото: последствия обстрела Кривого Рога (facebook.com/ivan.vyhivskyi.npu)
В общей сложности, по последним данным ГСЧС, из-за ракетной атаки оккупантов пострадали 44 человека. Как сообщал глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул, из них 19 человек были госпитализированы, трое - в тяжелом состоянии.
Фото: последствия обстрелов Кривого Рога (Klymenko_MVS)
По словам главы ОВА Днепропетровской области Сергея Лысака, в городе также повреждены три административных здания. Побиты семь жилых домов, среди них - многоэтажка.
Фото: последствия обстрелов Кривого Рога (t.me/dnipropetrovskaODA)
Полиция осуществляет поквартирный обход, чтобы проверить состояние жителей. Продолжаются спасательные работы.
На месте развернули Пункт экстренной психологической помощи ГСЧС. Психологи работают с пострадавшими и местными жителями.
Фото: Пункт экстренной психологической помощи (t.me/dsns_telegram)
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