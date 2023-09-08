RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Удар по зданию полиции и десятки пострадавших: последствия ракетной атаки по Кривому Рогу

Фото: из-за обстрела Кривого Рога погиб полицейский (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по центру Кривого Рога 8 сентября. Из-за обстрела погиб полицейский, пострадали еще десятки человек.

Все, что известно о последствиях вражеской атаки на этот момент, - читайте в материале РБК-Украина.

Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщал, что россияне нанесли удар по центру Кривого Рога, из-за чего разрушениям подверглось одно из админзданий полиции.

Пострадали полицейские

В результате российских обстрелов погиб полицейский. Всего среди пострадавших - девять полицейских. Трех правоохранителей спасатели ГСЧС достали из-под завалов, они в тяжелом состоянии. Еще шесть сотрудников получили травмы разной степени тяжести.

 

Фото: последствия обстрела Кривого Рога (facebook.com/ivan.vyhivskyi.npu)

В общей сложности, по последним данным ГСЧС, из-за ракетной атаки оккупантов пострадали 44 человека. Как сообщал глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул, из них 19 человек были госпитализированы, трое - в тяжелом состоянии.

 

Фото: последствия обстрелов Кривого Рога (Klymenko_MVS)

Разрушения

По словам главы ОВА Днепропетровской области Сергея Лысака, в городе также повреждены три административных здания. Побиты семь жилых домов, среди них - многоэтажка.

 

Фото: последствия обстрелов Кривого Рога (t.me/dnipropetrovskaODA)

Полиция осуществляет поквартирный обход, чтобы проверить состояние жителей. Продолжаются спасательные работы.

На месте развернули Пункт экстренной психологической помощи ГСЧС. Психологи работают с пострадавшими и местными жителями.

 

Фото: Пункт экстренной психологической помощи (t.me/dsns_telegram)

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство внутренних дел УкраиныКривой РогГСЧСракетный удар