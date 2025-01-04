Удар по багатоповерхівці в Сумській області: кількість постраждалих зросла вдвічі

Рятувальники зауважили, що внаслідок російського удару у селищі Свеса Шосткинського району пошкоджено п’ятиповерховий житловий будинок. Наразі співробітникам ДСНС вдалось евакуювати 14 людей та врятувати бабусю.

"Ворожий удар по житловому сектору росіяни нанесли сьогодні в другій половині дня. В результаті атаки зруйновано під’їзд з п’ятого по перший поверхи п’ятиповерхового житлового будинку. Всього пошкоджено 4 багатоквартирних будинки", - пояснили в ДСНС.

За попередньою інформацією, травмовано 10 людей, з них 2 дитини. Рятувальники продовжують проводити аварійно-відновлювальні та пошукові роботи. На місці прильоту функціонує 2 стаціонарні пункти незламності місцевих органів влади.