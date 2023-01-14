Удар по будинку в Дніпрі: є загиблі, кількість постраждалих зросла майже втричі

Російський терористичний удар по житловому будинку в Дніпрі забрав життя двох цивільних. Кількість постраждалих різко зросла.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.

Фото: удар по житловому будинку в Дніпрі (t.me/tymoshenko_kyrylo)

За словами Резніченка, наразі відомо про щонайменше 27 постраждалих цивільних. Серед них шестеро дітей.

Нагадаємо, РБК-Україна розкривало усі подробиці масованого обстрілу з боку Росії по території України 14 січня в режимі онлайн.

Також під час масштабної тривоги російські військові влучили по багатоквартирному будинку в Дніпрі. Наразі під завалами перебувають цивільні.

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