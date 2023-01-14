UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Удар по будинку в Дніпрі: є загиблі, кількість постраждалих зросла майже втричі

Фото: удар по житловому будинку в Дніпрі (t.me/tymoshenko_kyrylo)
Автор: Сергій Пишкін

Російський терористичний удар по житловому будинку в Дніпрі забрав життя двох цивільних. Кількість постраждалих різко зросла.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.

Оновлено о 17:40

Резніченко повідомив про п'ятьох загиблих внаслідок терористичного удару росіян.

За словами Резніченка, наразі відомо про щонайменше 27 постраждалих цивільних. Серед них шестеро дітей.

Усі постраждалі були госпіталізовані. Рятувальна операція продовжується.

Як пише заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, цивільні сигналізуються рятувальникам ліхтарями й мобільними телефонами.

Фото: удар по житловому будинку в Дніпрі (t.me/tymoshenko_kyrylo)

Нагадаємо, РБК-Україна розкривало усі подробиці масованого обстрілу з боку Росії по території України 14 січня в режимі онлайн.

Також під час масштабної тривоги російські військові влучили по багатоквартирному будинку в Дніпрі. Наразі під завалами перебувають цивільні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяДніпропетровська областьВійна в Україні