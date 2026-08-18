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Удар по бізнесу й населенню: видобувна промисловість закликає не піднімати екоподаток

13:51 18.08.2026 Вт
2 хв
Зміна ставок на відходи вдарить по підприємствах на тлі воєнної кризи та нових тарифів УЗ
aimg Анна Шиканова
Як екоподаток може вдарити по бізнесу та населенню (фото: Getty Images)

Добувна промисловість закликала відкласти підвищення екоподатку та пояснила, як це вдарить по бізнесу та населенню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву НАДПУ.

Повідомляється, що галузь добувної промисловості уже потерпає від блокади портів, дорогих енергоресурсів та підвищення до 30% до тарифів "Укрзалізниці", дефіциту кадрів, обстрілів та нестачі фінансування.

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Окремо асоціація виступає проти підвищення податку на відходи видобування до ухвалення профільного закону та створення повноцінної системи їх управління.

Найбільше занепокоєння викликає підвищення податку на побутові відходи з 5-50 грн до 1909 грн за тонну. Це може збільшити платежі у 38-382 рази та вдарити по бізнесу й населенню.

У НАДПУ вважають, що зараз пріоритетом має бути збереження економічної життєздатності підприємств і домогосподарств.

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Пропозиція галузі: поки що змінити лише класифікацію відходів, а до підвищення ставок повернутися після завершення війни та стабілізації економіки.

Варто додати, що експерти та аналітики неодноразово попереджали про негативні наслідки впровадження СВАМ для промисловості та економіки держави в цілому.

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