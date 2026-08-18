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Удар по бизнесу и населению: добывающая промышленность призывает не поднимать эконалог

13:51 18.08.2026 Вт
2 мин
Смена ставок на отходы ударит по предприятиям на фоне военного кризиса и новых тарифов УЗ
aimg Анна Шиканова
Как эконалог может ударить по бизнесу и населению (фото: Getty Images)

Добывающая промышленность призвала отложить повышение эконалога и объяснила, как это ударит по бизнесу и населению.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление НАГПУ.

Сообщается, что отрасль добывающей промышленности уже страдает от блокады портов, дорогих энергоресурсов и повышения до 30% к тарифам "Укрзализныци", дефициту кадров, обстрелам и недостатку финансирования.

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Отдельно ассоциация выступает против повышения налога на отходы добычи для принятия профильного закона и создания полноценной системы их управления.

Наибольшее беспокойство вызывает повышение налога на бытовые отходы с 5-50 грн до 1909 грн за тонну. Это может увеличить платежи в 38-382 раза и ударить по бизнесу и населению.

В НАГПУ считают, что сейчас приоритетом должно быть сохранение экономической жизнеспособности предприятий и домохозяйств.

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Предложение отрасли: пока что изменить только классификацию отходов, а к повышению ставок вернуться после завершения войны и стабилизации экономики.

Следует добавить, что эксперты и аналитики неоднократно предупреждали о негативных последствиях внедрения СВАМ для промышленности и экономики государства в целом.

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