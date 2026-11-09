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Удар безпілотника вбив працівника Запорізької АЕС, - МАГАТЕ

19:08 09.11.2026 Пн
1 хв
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Запорізька АЕС (Getty Images)

Внаслідок атаки безпілотника загинув співробітник Запорізької атомної електростанції. Це вже другий випадок загибелі працівника об'єкта за останні кілька днів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву МАГАТЕ.

За даними міжнародного агентства, внаслідок удару дрона також загинув робітник розташованої неподалік ЗАЕС Запорізької теплової електростанції.

Крім того, за кілька днів до цього МАГАТЕ отримало інформацію про загибель ще одного співробітника Запорізької АЕС. Чоловік також став жертвою удару безпілотника.

Реакція МАГАТЕ

Генеральний директор агентства Рафаель Гроссі рішуче засудив обстріли. Він наголосив, що подібні атаки є абсолютно неприпустимими та прямо порушують основоположні принципи ядерної безпеки.

"Усі такі атаки на працівників атомних електростанцій мають негайно припинитися", - наголосив Гроссі.

Гендиректор МАГАТЕ підкреслив, що персонал ядерних об'єктів повинен мати змогу виконувати свої щоденні обов’язки без надмірного стресу чи постійного страху за власне життя.

Нагадаємо, Запорізька атомна електростанція вночі 8 листопада залишалася без зовнішнього живлення. Цей блекаут був вже 16-м від початку року.

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