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Удар беспилотника убил работника Запорожской АЭС, - МАГАТЭ

19:08 09.11.2026 Пн
1 мин
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Запорожская АЭС (Getty Images)

В результате атаки беспилотника погиб сотрудник Запорожской атомной электростанции. Это уже второй случай гибели работника объекта за последние несколько дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление МАГАТЭ.

По данным международного агентства, в результате удара дрона также погиб рабочий расположенной неподалеку от ЗАЭС Запорожской тепловой электростанции.

Кроме того, за несколько дней до этого МАГАТЭ получило информацию о гибели еще одного сотрудника Запорожской АЭС. Мужчина также стал жертвой удара беспилотника.

Реакция МАГАТЭ

Генеральный директор агентства Рафаэль Гросси решительно осудил обстрелы. Он подчеркнул, что подобные атаки абсолютно недопустимы и прямо нарушают основополагающие принципы ядерной безопасности.

"Все подобные атаки на работников атомных электростанций должны немедленно прекратиться", - подчеркнул Гросси.

Гендиректор МАГАТЭ подчеркнул, что персонал ядерных объектов должен иметь возможность выполнять свои ежедневные обязанности без чрезмерного стресса или постоянного страха за свою жизнь.

Напомним, Запорожская атомная электростанция ночью 8 ноября оставалась без внешнего питания. Этот блекаут был уже 16-м с начала года.

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