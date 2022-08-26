ua ru
Пт, 26 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Удар по базе российского батальона "Пятнашка": стало известно, кто "слил" координаты ВСУ

Новина українською →
Донецк, Пятница 26 августа 2022 12:30
Удар по базе российского батальона "Пятнашка": стало известно, кто "слил" координаты ВСУ Фото: координаты базы российского батальона "Пятнашка" раскрыл военкор РФ (скрин видео: t.me/itsdonetsk)
Автор: Наталия Гурковская

Возле Донецка 22 августа вспыхнула база российских наемников батальона "Пятнашка". Определить координаты его расположения помог российский блогер Павел Кукушкин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bihus.Info.

Именно этот так называемый "военкор" снял видео "прилета" по предприятию, расположенному недалеко от базы. Именно по этому предприятию удалось установить координаты базы наемников. Их передали ВСУ и те ударили по объекту.

К тому же Кукушкин помог установить всех наемников, воюющих против Украины и бомбящих Авдеевку Донецкой области. Да, блогер снял боевиков и вызвал эти видео в сети. В них боевики рассказывают, как их зовут, откуда они, сколько уже воюют.

Как сообщалось, на окраине оккупированного Донецка загорелась база российского интернационального батальона "Пятнашка". На территории базы взрываются боеприпасы.

Напомним, в оккупированном Донецке 24 августа, под обстрел попал торговый центр "Галактика". Вследствие этого возник масштабный пожар.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донецк
NEWS
ВСУ ликвидировали еще 400 оккупантов: названы новые потери России
ВСУ ликвидировали еще 400 оккупантов: названы новые потери России
DAILY
"У войны нет пола". Зачем нужен воинский учет женщин и как он будет работать
Юлия Акимовакорреспондент "У войны нет пола". Зачем нужен воинский учет женщин и как он будет работать