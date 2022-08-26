Удар по базі російського батальйону "П'ятнашка": стало відомо, хто "злив" координати ЗСУ

Саме цей так званий "воєнкор" зняв відео "прильоту" по підприємству, яке було розташоване недалеко від бази. Саме по цьому підприємству і вдалося встановити координати бази найманців. Їх передали ЗСУ й ті вдарили по об’єкту.

До того ж Кукушкін допоміг встановити всіх найманців, які воюють проти України й бомблять Авдіївку Донецької області. Так, блогер зняв бойовиків та викликав ці відео в мережі. В них бойовики розповідають, як їх звати, звідки вони, скільки вже воюють тощо.