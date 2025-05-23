Удар балістикою по Одесі: кількість загиблих зросла

Обстріл Одеси

Нагадаємо, сьогодні, 23 травня, Росія атакувала цивільний порт в Одесі за допомогою балістичних ракет.

Віце-прем'єр Олексій Кулеба розповів, що внаслідок атаки одна людина загинула. При цьому ще вісім постраждали. Усі вони працюють у порту.

Він уточнював, що четверо з постраждалих у важкому стані. Їм надають необхідну допомогу.

Також окупанти сьогодні завдали ракетного удару по Чугуєву. Там загинула жінка, ще двоє чоловіків - дістали поранення.

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