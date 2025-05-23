Удар баллистикой по Одессе: число погибших возросло

Российские оккупанты сегодня, 23 мая, ударили баллистическими ракетами по Одесскому порту. Уже известно о как минимум двух погибших.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Одесской областной военной администрации Олега Кипера в Telegram.
"К сожалению, количество жертв сегодняшней ракетной атаки увеличилось. От полученных травм в больнице скончался 71-летний одессит", - отметил Кипер.
Он выразил сочувствия семье погибшего.
Напомним, сегодня, 23 мая, Россия атаковала гражданский порт в Одессе при помощи баллистических ракет.
Вице-премьер Алексей Кулеба рассказал, что в результате атаки один человек погиб. При этом еще восемь пострадали. Все они работают в порту.
Он уточнял, что четверо из пострадавших в тяжелом состоянии. Им предоставляют необходимую помощь.
Также оккупанты сегодня нанесли ракетный удар по Чугуеву. Там погибла женщина, еще двое мужчин - получили ранения.
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