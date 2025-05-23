Удар баллистикой по Одессе: число погибших возросло

Обстрел Одессы

Напомним, сегодня, 23 мая, Россия атаковала гражданский порт в Одессе при помощи баллистических ракет.

Вице-премьер Алексей Кулеба рассказал, что в результате атаки один человек погиб. При этом еще восемь пострадали. Все они работают в порту.

Он уточнял, что четверо из пострадавших в тяжелом состоянии. Им предоставляют необходимую помощь.

Также оккупанты сегодня нанесли ракетный удар по Чугуеву. Там погибла женщина, еще двое мужчин - получили ранения.

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