Удар балістикою по Кривому Розі: постраждали понад десять людей

Внаслідок російського ракетного удару по Кривому Розі, завданого ворогом пізно ввечері 19 жовтня, постраждали понад десять громадян. У місті тривають аварійно-рятувальні роботи.
Про це передає РБК-Україна з посиланням на голову Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула в Telegram.
За його словами, станом на зараз вже відомо про 13 постраждалих у місті після ворожих ракетних ударів із використанням балістики.
Вілкул додав, що одна людина зараз знаходиться в операційній.
"Аварійно-рятувальна операція триває", - розповів керівник Ради оборони Кривого Рогу.
Місцеве видання "Свої. Кривий Ріг" оприлюднило фото, на яких показаний згорілий автомобіль після ворожого ракетного обстрілу, пошкоджена крамниця та один з постраждалих з пораненням ноги від уламків.
Нагадаємо, у суботу 19 жовтня пізно ввечері російські терористи двічі завдали ударів по Кривому Рогу балістикою.
Глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак заявляв, що у місті внаслідок ворожих ракетних ударів горіла автівка, але полум'я вже загасили.
Згодом стало відомо, що у Кривому Розі були розпочаті аварійно-рятувальні роботи, й у місті були пошкоджені житлові будинки.
Також мешканців постраждалих будинків закликали звертатися до штабу допомоги людям (у Довгинцівському виконкомі за адресою Дніпровське шосе 11).
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