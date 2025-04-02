Удар балістикою по Кривому Рогу: Зеленський показав фото наслідків

Російські окупанти сьогодні, 2 квітня, завдали ракетного удару по Кривому Рогу. Відомо щонайменше про чотирьох загиблих.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського в Telegram.
Глава держави підкреслив, що ракетний удар по Кривому Рогу був цілеспрямований. Усі необхідні служби вже на місці, вони усувають наслідки обстрілу і допомагають людям.
Фото: наслідки удару РФ по Кривому Рогу (t.me/V_Zelenskiy_official)
"Є постраждалі. Їм надають медичну допомогу. На зараз відомо, що життя чотирьох людей, на жаль, забрав цей удар. Серед загиблих усі цивільні. Мої співчуття рідним і близьким", - додав Зеленський.
Він зазначив, що такі удари є терором. І припинити обстріли можна тільки за допомогою достатнього тиску на Росію, щоб змусити її відмовитися від війни і терору.
"Це залежить від партнерів - від Америки, Європи, інших у світі. Нас усіх відділяє щонайменше від повного і безумовного припинення ударів лише відсутність згоди Росії припиняти війну. Тільки тиск світу може забезпечити таку згоду", - нагадав президент.
Також він додав, що Україні потрібна достатня кількість систем протиповітряної оборони та ракет до них. Так українців можна буде захистити від російського терору.
Нагадаємо, російські окупанти сьогодні, 2 квітня, ввечері атакували об'єкт цивільної інфраструктури в Кривому Розі за допомогою балістики.
Згідно з останньою інформацією, було відомо про чотирьох загиблих. Також постраждали 29-річна жінка та 35-річний чоловік і 41-річний чоловік.
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