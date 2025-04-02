Удар баллистикой по Кривому Рогу: Зеленский показал фото последствий

Российские оккупанты сегодня, 2 апреля, нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. Известно по меньшей мере о четырех погибших.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.
Глава государства подчеркнул, что ракетный удар по Кривому Рогу был целенаправленный. Все необходимые службы уже на месте, они устраняют последствия обстрела и помогают людям.
Фото: последствия удара РФ по Кривому Рогу (t.me/V_Zelenskiy_official)
"Есть пострадавшие. Им оказывают медицинскую помощь. На сейчас известно, что жизнь четырех человек, к сожалению, унес этот удар. Среди погибших все гражданские. Мои соболезнования родным и близким", - добавил Зеленский.
Он отметил, что такие удары являются террором. И прекратить обстрелы можно только при помощи достаточного давления на Россию, чтобы вынудить ее отказаться от войны и террора.
"Это зависит от партнеров - от Америки, Европы, других в мире. Нас всех отделяет по меньшей мере от полного и безусловного прекращения ударов только отсутствие согласия России прекращать войну. Только давление мира может обеспечить такое согласие", - напомнил президент.
Также он добавил, что Украине нужно достаточное количество систем противовоздушной обороны и ракет к ним. Так украинцев можно будет защитить от российского террора.
Напомним, российские оккупанты сегодня, 2 апреля, вечером атаковали объект гражданской инфраструктуруры в Кривом Роге при помощи баллистики.
Согласно последней информации, было известно о четырех погибших. Также пострадали 29-летняя женщина и 35-летний мужчина и 41-летний мужчина.
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