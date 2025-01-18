Удар балістикою по Києву: що відомо про наслідки

Повітряну тривогу у столиці оголосили о 05:50. Перед сигналом і після було чути серію вибухів. У Повітряних силах ЗСУ тоді поінформували, що існує загроза застосування балістичного озброєння для областей, де оголошено тривогу.

Через декілька хвилин представники місцевої влади повідомили, що у Києві працює ППО. Після чергових вибухів у ЗМІ писали, що у деяких районах столиці зникла вода.

Станом на 06:04 Кличко написав, що у Шевченківському районі горить нежитлова будівля. Всі підрозділи відправлялися на місце події. Згодом стало відомо, що загинуло щонайменше вже три людини.

"Також у Шевченківському районі повибивало вікна і є задимлення в підʼїзді житлового будинку. Пошкоджені й скляні елементи входу на станцію метро "Лукʼянівська". Її наразі закривають на вхід і вихід. Поїзди прямують без зупинки на станції", - поінформував Кличко о 06:28.

У цьому проміжку часу стало також відомо, що о 06:22 зафіксовано падіння уламків у Деснянському районі.

Оновлено о 06:41

Кличко написав, що у Шевченківському районі також пошкоджений трубопровід водопостачання. Наразі ремонтні бригади прямують на місце.

Оновлено о 07:05

"У Києві вже четверо загиблих у Шевченківському районі і троє постраждалих", - начальник КМВА Ткаченко.

Тим часом у Голосіївському районі зафіксовано падіння уламку, попередньо без займання.

Оновлено о 07:09

У ДСНС поінформували про ліквідацію наслідків обстрілу РФ по Шевченківському районі Києва

"Ліквідовано загоряння трьох автомобілів. Десять автівок зазнали ушкоджень. Також є часткове руйнування адміністративної будівлі, будівлі бізнес центру, та магазину. Пошкоджено магістральний водопровід. В одній із будівель виявлено пожежу, яку вже локалізовано", - йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, внаслідок удару загинуло 3 особи, ще троє осіб отримали поранення (у КМВА тим часом інформують про 4 загиблих).

Також у ДСНС додали, що зараз на місці працює 84 рятувальників, а також 22 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки.