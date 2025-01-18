Удар баллистикой по Киеву: что известно о последствиях

Россия утром, 18 января, атаковала Киев баллистикой. В результате атаки возникли пожары, есть погибшие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы КГГА Тимура Ткаченко и канал мэра Киева Виталия Кличко.
Воздушную тревогу в столице объявили в 05:50. Перед сигналом и после была слышна серия взрывов. В Воздушных силах ВСУ тогда проинформировали, что существует угроза применения баллистического вооружения для областей, где объявлена тревога.
Через несколько минут после представители местной власти сообщили, что в Киеве работает ПВО. После очередных взрывов в СМИ писали, что в некоторых районах столицы исчезла вода.
По состоянию на 06:04 Кличко написал, что в Шевченковском районе горит нежилое здание. Все подразделения отправлялись на место происшествия. Впоследствии стало известно, что погибли по меньшей мере уже три человека.
"Также в Шевченковском районе выбило окна и есть задымление в подъезде жилого дома. Повреждены и стеклянные элементы входа на станцию метро "Лукьяновская". Ее сейчас закрывают на вход и выход. Поезда следуют без остановки на станции", - проинформировал Кличко в 06:28.
В этом промежутке времени стало также известно, что в 06:22 зафиксировано падение обломков в Деснянском районе.
Кличко написал, что в Шевченковском районе также поврежден трубопровод водоснабжения. Сейчас ремонтные бригады направляются на место.
"В Киеве уже четверо погибших в Шевченковском районе и трое пострадавших", - начальник КГГА Ткаченко.
Тем временем в Голосеевском районе зафиксировано падение обломка, предварительно без возгорания.
В ГСЧС проинформировали о ликвидации последствий обстрела РФ по Шевченковскому району Киева
"Ликвидировано возгорание трех автомобилей. Десять автомобилей получили повреждения. Также есть частичное разрушение административного здания, здания бизнес центра, и магазина. Поврежден магистральный водопровод. В одном из зданий обнаружен пожар, который уже локализован", - говорится в сообщении.
По предварительной информации, в результате удара погибли 3 человека, еще три человека получили ранения (в КГВА тем временем информируют о 4 погибших).
Также в ГСЧС добавили, что сейчас на месте работает 84 спасателей, а также 22 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники.
Напомним, что около 5 утра россияне атаковали Киев и Киевскую область ударными беспилотниками. В этот момент как в столице, так и в регионе, было слышно взрывы, поскольку силы ПВО сбивали вражеские цели.
Через некоторое время прозвучал отбой тревоги. Однако вскоре вновь была тревога, которую на этот раз объявили непосредственно в связи с угрозой применения баллистического вооружения.
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