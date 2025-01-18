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У Києві та Київській області було чути вибухи: ППО працювало по дронам росіян

Субота 18 січня 2025 05:20
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У Києві та Київській області було чути вибухи: ППО працювало по дронам росіян Фото: над столицею та Київською областю зафіксовано БпЛА (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Зранку, 18 січня, у Києві та Київській області було чути звуки вибухів. Росія вкотре атакує Україну дронами, у відповідь працюють сили ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської обласної військової адміністрації (КОВА) і канал мера Києва Віталія Кличка.

"Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях", - йдеться у повідомленні о 05:06.

Також у КОВА закликали українців перебувати в укриттях до кінця повітряної тривоги. Крім того, дотримуватися інформаційної тиші і не фіксуйте та не викладати в мережу роботу українських захисників.

Через декілька хвилин після цього було чути звуки вибухів у Києві. Начальник КМВА Тимур Ткаченко поінформував, що в столиці працює ППО. Також це підтвердив і мер міста Кличко.

"На Оболоні працюють сили ППО по ворожих БпЛА. Перебувайте в укриттях", - написав він о 05:14.

Зазначимо, що перед цим у Повітряних силах ЗСУ попереджали, що зафіксовано ворожі БпЛА як у регіоні, так і над Києвом.

Де оголосили тривогу

Станом на 05:20 сигнал тривоги у Київській (включно з Києвом), Чернігівській, Вінницькій, Хмельницькій та Рівненській областях продовжується. Водночас Луганську область та Крим позначено темно-червоним кольором, але це не обов'язково означає тривогу, оскільки ці території фактично окуповані.

У Києві та Київській області було чути вибухи: ППО працювало по дронам росіян

Нагадаємо, що минулої ночі росіяни теж атакували Київську область дронами. Внаслідок падіння уламків було пошкоджено приватний будинок, автомобіль, а також сталася пожежа у двоповерховому приміщенні, в якому розташовані заклади громадського харчування. Крім того, поранення ноги отримав 12-річний хлопчик.

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