Удар балістики по Запоріжжю: кількість постраждалих зросла до 30

Обстріл Запоріжжя

Вранці 18 серпня у Запорізькій області пролунали вибухи. Через загрозу балістичного удару в регіоні оголосили повітряну тривогу.

За словами Федорова, удари по Запоріжжю були точковими й націленими на об’єкти критичної інфраструктури. Росіяни завдали по місту два удари.

На локаціях працюють рятувальні та медичні бригади. Внаслідок обстрілів зайнялися торгівельні павільйони на площі близько 500 кв. м - пожежу локалізують.

Внаслідок російської атаки в Запоріжжі загинули троє осіб.