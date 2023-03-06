Удар по багатоповерхівці в Запоріжжі: двоє людей вважаються зниклими безвісти

Аварійно-рятувальні роботи на місці влучання ракети у багатоповерхівку в Запоріжжі завершені. Наразі двоє людей залишаються безвісти зниклими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Запорізьку ОВА .

Так, російські ракети, які поцілили у житлову п'ятиповерхівку забрали життя 13 жителів Запоріжжя, у тому числі 1 дитина.

"Ще 2 вважаються безвісти зниклими. 4 постраждалих наразі перебувають у лікувальних закладах", - йдеться в повідомленні.

За даними адміністрації, 25 квартир зруйновані, 10 квартир пошкоджені.

Нагадаємо, російські військові вночі 2 березня, завдали удару по Запоріжжю. Внаслідок обстрілу було пошкоджено багатоповерховий будинок.