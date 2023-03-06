Удар по многоэтажке в Запорожье: два человека считаются пропавшими без вести

Фото: два человека считаются пропавшими без вести после удара по дому в Запорожье (t.me/zoda_gov_ua)

Аварийно-спасательные работы на месте попадания ракеты в многоэтажку в Запорожье завершены. В настоящее время два человека остаются без вести пропавшими.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Запорожскую ОВА.

Так, российские ракеты, попавшие в жилую пятиэтажку, унесли жизни 13 жителей Запорожья, в том числе 1 ребенок. "Еще 2 считаются без вести пропавшими. 4 пострадавших сейчас находятся в лечебных учреждениях", - говорится в сообщении. По данным администрации, 25 квартир разрушены, 10 квартир повреждены. Напомним, российские военные ночью 2 марта, нанесли удар по Запорожью. В результате обстрела был поврежден многоэтажный дом.