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Удар по многоэтажке в Запорожье: два человека считаются пропавшими без вести

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Украина, Понедельник 06 марта 2023 12:47
Удар по многоэтажке в Запорожье: два человека считаются пропавшими без вести Фото: два человека считаются пропавшими без вести после удара по дому в Запорожье (t.me/zoda_gov_ua)
Автор: Наталия Гурковская

Аварийно-спасательные работы на месте попадания ракеты в многоэтажку в Запорожье завершены. В настоящее время два человека остаются без вести пропавшими.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Запорожскую ОВА.

Так, российские ракеты, попавшие в жилую пятиэтажку, унесли жизни 13 жителей Запорожья, в том числе 1 ребенок.

"Еще 2 считаются без вести пропавшими. 4 пострадавших сейчас находятся в лечебных учреждениях", - говорится в сообщении.

По данным администрации, 25 квартир разрушены, 10 квартир повреждены.

Напомним, российские военные ночью 2 марта, нанесли удар по Запорожью. В результате обстрела был поврежден многоэтажный дом.

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