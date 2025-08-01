Удар по багатоповерхівці у Києві: аварійні роботи завершені на 70%, кількість жертв зросла

Фото: у Києві аварійні роботи завершені на 70%, кількість жертв знову зросла (Віталій Носач, РБК-Україна)

Російські війська вчора вночі, 31 липня, нанесли комбінований удар по Києву. Внаслідок обстрілу зруйнована частина багатоповерхівки, станом на 8:30 ранку 1 серпня кількість жертв зросла до 28.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram МВС України та Telegram начальника КМВА Тимура Ткаченка.

"Рятувальники деблокували тіло ще однієї людини з-під завалів. Кількість жертв зросла до 28", - зазначив начальник КМВА. Зокрема, внаслідок вчорашньої ворожої атаки загинули троє дітей – 2-х та 6 років та 17-річний хлопець. Також станом на ранок постраждали 159 людей, серед них – 16 дітей. За добу з місця проведення робіт вивезено понад 2000 тон уламків. До ліквідації наслідків залучено 180 рятувальників та 60 одиниць техніки. "Аварійно-рятувальні роботи у Святошинському районі тривають. Наразі рятувальники розібрали 70% зруйнованих конструкцій будинку", - додали у МВС.