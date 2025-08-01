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Удар по багатоповерхівці у Києві: аварійні роботи завершені на 70%, кількість жертв зросла

П'ятниця 01 серпня 2025 08:51
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Удар по багатоповерхівці у Києві: аварійні роботи завершені на 70%, кількість жертв зросла Фото: у Києві аварійні роботи завершені на 70%, кількість жертв знову зросла (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Російські війська вчора вночі, 31 липня, нанесли комбінований удар по Києву. Внаслідок обстрілу зруйнована частина багатоповерхівки, станом на 8:30 ранку 1 серпня кількість жертв зросла до 28.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram МВС України та Telegram начальника КМВА Тимура Ткаченка.

"Рятувальники деблокували тіло ще однієї людини з-під завалів. Кількість жертв зросла до 28", - зазначив начальник КМВА.

Зокрема, внаслідок вчорашньої ворожої атаки загинули троє дітей – 2-х та 6 років та 17-річний хлопець. Також станом на ранок постраждали 159 людей, серед них – 16 дітей.

За добу з місця проведення робіт вивезено понад 2000 тон уламків. До ліквідації наслідків залучено 180 рятувальників та 60 одиниць техніки.

"Аварійно-рятувальні роботи у Святошинському районі тривають. Наразі рятувальники розібрали 70% зруйнованих конструкцій будинку", - додали у МВС.

Нічний удар по Києву 31 липня

Нагадаємо, російські війська в ніч на 31 липня завдали по Україні масованого удару. Росіяни використали 309 ударних дронів і вісім крилатих ракет "Іскандер-К", головною ціллю ворога цього разу був Київ.

В результаті ворожого обстрілу зафіксовані десятки пошкоджень у різних районах міста. Так, у Святошинському районі було зруйновано під'їзд багатоповерхівки.

Детальніше про ракетний удар РФ по столиці - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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