Удар по многоэтажке в Киеве: аварийные работы завершены на 70%, количество жертв возросло

Российские войска вчера ночью, 31 июля, нанесли комбинированный удар по Киеву. В результате обстрела разрушена часть многоэтажки, по состоянию на 8:30 утра 1 августа количество жертв возросло до 28.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram МВД Украины и Telegram начальника КГВА Тимура Ткаченко.

"Спасатели деблокировали тело еще одного человека из-под завалов. Количество жертв возросло до 28", - отметил начальник КГВА.

В частности, в результате вчерашней вражеской атаки погибли трое детей - 2-х и 6 лет и 17-летний парень. Также по состоянию на утро пострадали 159 человек, среди них - 16 детей.

За сутки с места проведения работ вывезено более 2000 тонн обломков. К ликвидации последствий привлечено 180 спасателей и 60 единиц техники.

"Аварийно-спасательные работы в Святошинском районе продолжаются. Сейчас спасатели разобрали 70% разрушенных конструкций дома", - добавили в МВД.