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Удар по багатоповерхівці в Харкові: з-під завалів врятували чоловіка, під руїнами ще є люди

Фото: росіяни завдали по Харкову близько 12 ударів, з-під завалів будинку врятували чоловіка (t.me/ihor_terekhov)
Автор: Тетяна Степанова

У Харкові з-під завалів житлового будинку, зруйновного внаслідок ракетного удару росіян, врятували чоловіка. Під руїнами залишаються його дружина та дитина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голови Харкова Ігоря Терехова.

"З-під завалів витягли чоловіка. Живий. Каже, що під руїнами залишаються його дружина та дитина", - написав Терехов.

Як повідомив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов в ефірі телемарафону, росіяни завдали по Харкову близько 12 комбінованих ударів з системи С-300, Х-32 та "Іскандер". Місця "прильотів" ще шукають.

"У нас було дві хвилі ворожих атак - о 4:00 та 7:00. Це були комбіновані удари. Наразі ще встановлюють місця "прильотів". Оскільки не всі вони наразі ідентифіковані", - розповів він.

За словами Синєгубова, найбільше уражень зазнали Салтівський і Київський райони. Там від вибухів постраждали понад 30 житлових будинків. Зруйновано два заклади освіти. Удар був досить масованим. Також наразі 12 будинків відключені від газу. Близько 20 будинків - без електрики.

Також глава ОВА повідомив, що станом на зараз відомо про трьох загиблих, ще 48 людей травмовано, з них четверо - діти та підлітки 10, 12, 14 і 17 років. Їх стан середній.

Серед дорослих - п'ятеро у важкому стані. Всіх потерпілих доставили до лікарень.

Обстріл Харкова 23 січня

Вночі окупанти обстрілювали Харків. Зокрема, били районом житлової та цивільної забудови.

Пізніше вже вранці у місті пролунала серія вибухів. Внаслідок російського обстрілу Харкова зруйновано під'їзд житлового будинку, під завалами перебувають люди.

Раніше повідомлялося про 42 постраждалих. Серед них четверо дітей, їхній стан середньої важкості. Ще три людини загинули.

Як зазначив мер Харкова Ігор Терехов, через удар по Харкову постраждали 30 житлових будинків, вибито біля тисячі вікон.

 

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