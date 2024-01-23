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Кількість жертв та поранених у Харкові зросла

Харків, Вівторок 23 січня 2024 10:50
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Кількість жертв та поранених у Харкові зросла Фото: кількість жертв і поранених після обстрілу Харкова 23 січня зросла (t.me/synegubov)
Автор: Наталія Гурковська

Кількість загиблих через ракетний удар по Харкову зросла з 2 до 3 людей. Крім того, збільшилась і кількість поранених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, Telegram мера Харкова Ігоря Терехова.

"Кількість загиблих внаслідок ударів окупантів зросла до чотирьох людей", - розповів глава ОВА Олег Синєгубов.

Крім того, зросла і кількість поранених.

"Кількість поранених у Харкові зросла до 42 осіб. Серед них четверо дітей, їхній стан середньої важкості", - додав голова ОВА.

Наслідки обстрілу Харкова 23 січня (t.me/synegubov)

Троє, а не 4 загиблих

Пізніше Синєгубов уточнив, що дані про четвертого загиблого не підтвердились.

"Станом на даний момент внаслідок ударів по Харкову троє загиблих", - констатував він.

Обстріл Харкова

Вночі окупанти обстрілювали Харків. Зокрема, били районом житлової та цивільної забудови. Пізніше вже вранці у місті пролунала серія вибухів. Внаслідок російського обстрілу Харкова зруйновано під'їзд житлового будинку, під завалами перебувають люди. Спочатку повідомлялось про 38 поранених та двох загиблих.

Як зазначив мер Харкова Ігор Терехов, через удар по Харкову постраждали 30 житлових будинків, вибито біля тисячи вікон.

"У 20 будинках вимушені були відключити опалення. У 14 відключено електрику, у 12-ти газопостачання", - додав він, зазначивши, що людям надається вся необхідна допомога, в тому числі розгортаються три пункти обігріву.

На місцях прильотів працюють усі відповідні служби.

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