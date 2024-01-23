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Удар по многоэтажке в Харькове: из-под завалов спасли мужчину, под руинами еще есть люди

Фото: россияне нанесли по Харькову около 12 ударов, из-под завалов дома спасли мужчину (t.me/ihor_terekhov)
Автор: Татьяна Степанова

В Харькове из-под завалов жилого дома, разрушенного в результате ракетного удара россиян, спасли мужчину. Под руинами остаются его жена и ребенок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Харькова Игоря Терехова.

"Из-под завалов вытащили мужчину. Жив. Говорит, что под руинами остаются его жена и ребенок", - написал Терехов.

Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в эфире телемарафона, россияне нанесли по Харькову около 12 ударов, места "прилетов" еще ищут.

"У нас было две волны вражеских атак - в 4:00 и 7:00. Это были комбинированные удары. Пока еще устанавливают места "прилетов". Поскольку не все они идентифицированы", - рассказал он.

По словам Синегубова, больше всего поражений получили Салтовский и Киевский районы. Там от взрывов пострадали более 30-ти жилых домов. Разрушены два учебных заведения. Удар был достаточно массированным. Также 12 домов отключены от газа. Около 20 домов - без электричества.

Обстрел Харькова 23 января

Ночью оккупанты обстреливали Харьков. В частности, били по району жилой и гражданской застройки.

Позже уже утром, в городе прогремела серия взрывов. В результате российского обстрела Харькова разрушен подъезд жилого дома, под завалами находятся люди. 

В настоящее время известно о 42 пострадавших. Среди них четверо детей, их состояние средней тяжести. Еще три человека погибли.

Как отметил мэр Харькова Игорь Терехов, из-за удара по Харькову пострадали 30 жилых домов, выбиты около тысячи окон.

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