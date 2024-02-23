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Удар по багатоповерхівці у Дніпрі: зросла кількість жертв

Фото: росіяни вдарили по Дніпру (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні вночі російські окупанти завдали удару дроном-камікадзе "Шахед" по багатоповерхівці у Дніпрі. Внаслідок обстрілу було зруйновано два останні поверхи будинку. Наразі відомо вже про двох загиблих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака в Telegram.

"Між 8 та 9 поверхами видно тіло жінки. Дістатися до нього надзвичайники поки не можуть. Для цього треба демонтувати перекриття", - повідомив Лисак.

За його даними, це друга жертва нічного удару Російської Федерації по багатоповерхівці.

Удар по багатоповерхівці у Дніпрі

Нагадаємо, сьогодні, 23 лютого, вночі російські окупанти вкотре атакували Україну за допомогою дронів-камікадзе "Шахед".

Один із безпілотників ударив по багатоповерхівці в Амур-Нижньодніпровському районі Дніпра, внаслідок чого зруйновано верхні поверхи.

Відомо, що в результаті атаки росіян є постраждалі, але про загиблих не повідомлялося.

Більш детально про наслідки удару - у матеріалі РБК-Україна.

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ДнипроВійна Росії проти України