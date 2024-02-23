Удар по многоэтажке в Днепре: увеличилось количество жертв

"Между 8 и 9 этажами видно тело женщины. Добраться до него чрезвычайники пока не могут. Для этого надо демонтировать перекрытия", - сообщил Лысак.

По его данным, это вторая жертва ночного удара Российской Федерации по многоэтажке.

Удар по многоэтажке в Днепре

Напомним, сегодня, 23 февраля, ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину с помощью дронов-камикадзе "Шахед".

Один из беспилотников ударил по многоэтажке в Амур-Нижнеднепровском районе Днепра, в результате чего разрушены верхние этажи.

Известно, что в результате атаки россиян пострадали, но о погибших не сообщалось.

Более подробно о последствиях удара - в материале РБК-Украина.

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