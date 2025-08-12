UA

Удар по автовокзалу в Запоріжжі: кількість постраждалих зросла до 24 осіб

Фото: автовокзал у Запоріжжі після російської атаки (https://t.me/zoda_gov_ua/46813)
Автор: РБК-Україна

У Запоріжжі вже 24 постраждалих через російську атаку, яка сталася в неділю, 10 серпня. Серед потерпілих - 17-річний юнак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Телеграм-канал голови Запорізької ОВА Івана Федорова.

"До 24 збільшилася кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя.  Позавчора росіяни вдарили по будівлі автовокзалу, також постраждав медзаклад, багатоповерхівки та нежитлові будівлі. Сьогодні допомога медиків знадобилася 17- річному хлопцю", - написав Федоров. 

За його словами, вже третю добу до лікарень міста звертаються мешканці, що постраждали під час цієї атаки 10 серпня.

Нагадаємо, що цього дня окупанти завдали удару керованими авіабомбами, однією з цілей став Центральний автовокзал міста. Пошкоджено також клініку Запорізького медичного університету, багатоповерхові та нежитлові будівлі.

 

Нагадаємо, наступного дня після атаки в Міністерстві енергетики повідомили, що також постраждала будівля Зовнішнього кризового центру Запорізької АЕС.

Ніхто зі співробітників не зазнав поранень, але офіс частково зруйновано. У відомстві підкреслили, що цей об'єкт є важливим елементом системи безпеки станції.

Запоріжжя