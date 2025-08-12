RU

Встреча Трампа и Путина Война в Украине

Удар по автовокзалу в Запорожье: количество пострадавших выросло до 24 человек

Фото: автовокзал в Запорожье после российской атаки (https://t.me/zoda_gov_ua/46813)
Автор: РБК-Украина

В Запорожье уже 24 пострадавших из-за произошедшей в воскресенье российской атаки 10 августа. Среди пострадавших - 17-летний юноша.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Телеграм-канал главы Запорожской ОВА Ивана Федорова.

"До 24 увеличилось количество пострадавших в результате вражеской атаки на Запорожье. Позавчера россияне ударили по зданию автовокзала, также пострадало медучреждение, многоэтажки и нежилые здания. Сегодня помощь медиков понадобилась 17-летнему парню", - написал Федоров.

По его словам, уже третьи сутки в больницы города обращаются жители, пострадавшие во время этой атаки 10 августа.

Напомним, что в этот день оккупанты нанесли удар управляемыми авиабомбами, одной из целей стал Центральный автовокзал города. Повреждены также клиника Запорожского медицинского университета, многоэтажные и нежилые здания.

Напомним, на следующий день после атаки в Министерстве энергетики сообщили, что также пострадало здание Внешнего кризисного центра Запорожской АЭС.

Никто из сотрудников не получил ранений, но офис частично разрушен. В ведомстве подчеркнули, что этот объект является важным элементом системы безопасности станции.

