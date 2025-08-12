Удар по автовокзалу в Запорожье: количество пострадавших выросло до 24 человек

"До 24 увеличилось количество пострадавших в результате вражеской атаки на Запорожье. Позавчера россияне ударили по зданию автовокзала, также пострадало медучреждение, многоэтажки и нежилые здания. Сегодня помощь медиков понадобилась 17-летнему парню", - написал Федоров.

По его словам, уже третьи сутки в больницы города обращаются жители, пострадавшие во время этой атаки 10 августа.

Напомним, что в этот день оккупанты нанесли удар управляемыми авиабомбами, одной из целей стал Центральный автовокзал города. Повреждены также клиника Запорожского медицинского университета, многоэтажные и нежилые здания.