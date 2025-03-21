Удар по аеродрому "Енгельс": з'явилися супутникові знімки наслідків

Українські дрони атакували аеродром "Енгельс" у Саратовській області РФ у ніч на 20 березня. У мережі з'явилися супутникові знімки наслідків удару.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Схеми".
На супутникових знімках американської аерокосмічної компанії Maxar за 21 березня видні пошкодження складів боєприпасів на аеродромі "Енгельс" у Саратовській області. На місці деяких будівель - вирви від вибухів.
Аеродром відомий тим, що саме з нього неодноразово злітали літаки стратегічної авіації РФ, які завдавали масштабних ракетних ударів по Україні.
"Саме на цих складах стояли контейнери для ракет Х-101/Х-555, які Росія використовує для атак на Україну з літаків Ту-160 та Ту-95. Також є вірогідність, що там знаходився центр передпольотної підготовки ракет, який також був знищений", - розповів "Схемам" авіаційний експерт Анатолій Храпчинський.
Нагадаємо, у ніч на 20 березня росіяни скаржилися на вибухи в Саратовській області. Невідомі дрони здійснили наліт на НПЗ в Енгельсі.
Крім того, у мережі повідомляли про приліт у районі аеродрому "Енгельс" та детонацію на складах зброї.
Пізніше в ЦПД розповіли, що ударом по російському Енгельсу могли бути знищені ракети. Зокрема, росіяни могли втратити склад із Х-101.
Згодом у Генштабі ЗСУ підтвердили, що українські дрони атакували аеродром "Енгельс" в Росії. Цей удар був спецоперацією СБУ та Сил спеціальних операцій.
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