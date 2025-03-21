RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Удар по аэродрому "Энгельс": появились спутниковые снимки последствий

Иллюстративное фото: появились спутниковые снимки последствий удара по аэродрому "Энгельс" (росСМИ)
Автор: Татьяна Степанова

Украинские дроны атаковали аэродром "Энгельс" в Саратовской области РФ в ночь на 20 марта. В сети появились спутниковые снимки последствий удара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Схемы".

На спутниковых снимках американской аэрокосмической компании Maxar за 21 марта видны повреждения складов боеприпасов на аэродроме "Энгельс" в Саратовской области. На месте некоторых зданий - воронки от взрывов.

Аэродром известен тем, что именно с него неоднократно взлетали самолеты стратегической авиации РФ, которые наносили масштабные ракетные удары по Украине.

"Именно на этих складах стояли контейнеры для ракет Х-101/Х-555, которые Россия использует для атак на Украину с самолетов Ту-160 и Ту-95. Также есть вероятность, что там находился центр предполетной подготовки ракет, который также был уничтожен", - рассказал "Схемам" авиационный эксперт Анатолий Храпчинский.

 

Удар по аэродрому "Энгельс"

Напомним, в ночь на 20 марта россияне жаловались на взрывы в Саратовской области. Неизвестные дроны совершили налет на НПЗ в Энгельсе.

Кроме того, в сети сообщали о прилете в районе аэродрома "Энгельс" и детонации на складах оружия.

Позже в ЦПД рассказали, что ударом по российскому Энгельсу могли быть уничтожены ракеты. В частности, россияне могли потерять склад с Х-101.

Впоследствии в Генштабе ВСУ подтвердили, что украинские дроны атаковали аэродром "Энгельс" в России. Этот удар был спецоперацией СБУ и Сил специальных операций.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЭнгельсВойна в Украине