Після атаки на Енгельс росіяни втратили ракети, зокрема Х-101, - ЦПД

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка в Telegram.

Росія застосовує ці ракети для дальніх ударів по Україні під час масованих атак.

Довідка. Ракета Х-101 - це високоточна крилата ракета великої дальності класу "повітря - земля". Її носіями є стратегічні бомбардувальники Ту-95. Основне призначення Х-101 - знищення важливих цілей на великій відстані, зокрема стратегічних об'єктів противника.

За словами Коваленка, на аеродромі Енгельс російські війська зберігають найбільше ракет, які використовує стратегічна авіація для ударів по Україні.

"На Енгельсі внаслідок удару росіяни втратили ракети, зокрема Х-101. Кількість буде зрозуміла згодом", - повідомив він.

Атака на Енгельс

У ніч на 20 березня Росія знову зазнала атаки безпілотників, удари були зафіксовані й у місті Енгельс, Саратовська область. За даними Міноборони РФ, нібито було знищено або перехоплено 132 безпілотники, з них 54 - над Саратовською областю.

Місцева влада заявила, що це був найбільший наліт безпілотників на Саратов та Енгельс з початку повномасштабної війни.

У мережі повідомляли, що ціллю були Саратівський НПЗ та район аеродрому "Енгельс-2", нібито було влучання по складу зброї на аеродромі. У районі бази лунали вибухи, жителі помітили велику пожежу.

Варто додати, що в Енгельсі є комбінат "Крістал" - база, створена для забезпечення пальним стратегічної авіації РФ. Вона була одним з основних пунктів дозаправлення пальним російських бомбардувальників Ту-95 під час масованих обстрілів України.

Більше про атаку на Енгельс та Саратов - у матеріалі РБК-Україна.

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