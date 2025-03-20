Після атаки на Енгельс росіяни втратили ракети, зокрема Х-101, - ЦПД
Внаслідок удару по російському Енгельсу могли бути знищені ракети. Зокрема, росіяни могли втратити крилаті ракети Х-101.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка в Telegram.
"На Енгельсі внаслідок удару росіяни втратили ракети, зокрема Х-101. Кількість буде зрозуміла згодом", - повідомив він.
За словами Коваленка, на аеродромі Енгельс російські війська зберігають найбільше ракет, які використовує стратегічна авіація для ударів по Україні.
Довідка. Ракета Х-101 - це високоточна крилата ракета великої дальності класу "повітря - земля". Її носіями є стратегічні бомбардувальники Ту-95. Основне призначення Х-101 - знищення важливих цілей на великій відстані, зокрема стратегічних об'єктів противника.
Росія застосовує ці ракети для дальніх ударів по Україні під час масованих атак.
Атака на Енгельс
У ніч на 20 березня Росія знову зазнала атаки безпілотників, удари були зафіксовані й у місті Енгельс, Саратовська область. За даними Міноборони РФ, нібито було знищено або перехоплено 132 безпілотники, з них 54 - над Саратовською областю.
Місцева влада заявила, що це був найбільший наліт безпілотників на Саратов та Енгельс з початку повномасштабної війни.
У мережі повідомляли, що ціллю були Саратівський НПЗ та район аеродрому "Енгельс-2", нібито було влучання по складу зброї на аеродромі. У районі бази лунали вибухи, жителі помітили велику пожежу.
Варто додати, що в Енгельсі є комбінат "Крістал" - база, створена для забезпечення пальним стратегічної авіації РФ. Вона була одним з основних пунктів дозаправлення пальним російських бомбардувальників Ту-95 під час масованих обстрілів України.
Більше про атаку на Енгельс та Саратов - у матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.