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Після атаки на Енгельс росіяни втратили ракети, зокрема Х-101, - ЦПД

Енгельс, Четвер 20 березня 2025 11:38
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Після атаки на Енгельс росіяни втратили ракети, зокрема Х-101, - ЦПД Фото: росіяни втратили на Енгельсі ракети Х-101 (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Внаслідок удару по російському Енгельсу могли бути знищені ракети. Зокрема, росіяни могли втратити крилаті ракети Х-101.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка в Telegram.

"На Енгельсі внаслідок удару росіяни втратили ракети, зокрема Х-101. Кількість буде зрозуміла згодом", - повідомив він.

За словами Коваленка, на аеродромі Енгельс російські війська зберігають найбільше ракет, які використовує стратегічна авіація для ударів по Україні.

Довідка. Ракета Х-101 - це високоточна крилата ракета великої дальності класу "повітря - земля". Її носіями є стратегічні бомбардувальники Ту-95. Основне призначення Х-101 - знищення важливих цілей на великій відстані, зокрема стратегічних об'єктів противника.

Росія застосовує ці ракети для дальніх ударів по Україні під час масованих атак.

Атака на Енгельс

У ніч на 20 березня Росія знову зазнала атаки безпілотників, удари були зафіксовані й у місті Енгельс, Саратовська область. За даними Міноборони РФ, нібито було знищено або перехоплено 132 безпілотники, з них 54 - над Саратовською областю.

Місцева влада заявила, що це був найбільший наліт безпілотників на Саратов та Енгельс з початку повномасштабної війни.

У мережі повідомляли, що ціллю були Саратівський НПЗ та район аеродрому "Енгельс-2", нібито було влучання по складу зброї на аеродромі. У районі бази лунали вибухи, жителі помітили велику пожежу.

Варто додати, що в Енгельсі є комбінат "Крістал" - база, створена для забезпечення пальним стратегічної авіації РФ. Вона була одним з основних пунктів дозаправлення пальним російських бомбардувальників Ту-95 під час масованих обстрілів України.

Більше про атаку на Енгельс та Саратов - у матеріалі РБК-Україна.

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