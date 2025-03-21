Удар по аеродрому "Енгельс": з'явилися супутникові знімки наслідків

Українські дрони атакували аеродром "Енгельс" у Саратовській області РФ у ніч на 20 березня. У мережі з'явилися супутникові знімки наслідків удару.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Схеми" .

На супутникових знімках американської аерокосмічної компанії Maxar за 21 березня видні пошкодження складів боєприпасів на аеродромі "Енгельс" у Саратовській області. На місці деяких будівель - вирви від вибухів.

Аеродром відомий тим, що саме з нього неодноразово злітали літаки стратегічної авіації РФ, які завдавали масштабних ракетних ударів по Україні.

"Саме на цих складах стояли контейнери для ракет Х-101/Х-555, які Росія використовує для атак на Україну з літаків Ту-160 та Ту-95. Також є вірогідність, що там знаходився центр передпольотної підготовки ракет, який також був знищений", - розповів "Схемам" авіаційний експерт Анатолій Храпчинський.

