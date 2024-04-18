Удар по аеродрому в Джанкої: ISW бачить вибухи, але ураження підтвердити не може

Вибухи на аеродромі видно на геолокаційних кадрах, опублікованих 16 квітня, йдеться у звіті. Проте ISW поки не помітив візуальних доказів пошкоджень будь-яких гелікоптерів в результаті удару. За даними Інституту, у Джанкої базуються російські вертольоти Мі-8, Мі-25М, Мі-28 і Ка-52.

У звіті наводиться інформація, розповсюджена пов’язаним з Кремлем мілблогером про те, що українські сили використали близько 12 ракет MGM-140 ATACMS для удару по аеродрому.

"Наразі ISW не може незалежно підтвердити ні тип боєприпасів, які українські війська застосували під час цього удару, ні масштаб завданої ударом шкоди", - йдеться у звіті.