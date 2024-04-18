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Удар по аэродрому в Джанкое: ISW видит взрывы, но поражение подтвердить не может

Иллюстративное фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Институт изучения войны (ISW) подтвердил взрывы на российском военном аэродроме во временно оккупированном Джанкое, но масштаб нанесенного ударом ущерба подтвердить не может.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

Взрывы на аэродроме видны на геолокационных кадрах, опубликованных 16 апреля, говорится в отчете. Однако ISW пока не заметила визуальных доказательств повреждений любых вертолетов в результате удара. По данным Института, в Джанкое базируются российские вертолеты Ми-8, Ми-25М, Ми-28 и Ка-52.

В отчете приводится информация, распространенная связанным с Кремлем милблогером о том, что украинские силы использовали около 12 ракет MGM-140 ATACMS для удара по аэродрому.

"Сейчас ISW не может независимо подтвердить ни тип боеприпасов, которые украинские войска применили во время этого удара, ни масштаб нанесенного ударом ущерба", - говорится в отчете.

 

Вчера утром, 17 марта, были нанесены удары по российскому военному аэродрому во временно оккупированном Джанкое. Источники РБК-Украина в Силах обороны сообщили, что удары – результат успешных действий ВСУ. Но последствия и результаты удара еще точно не известны.

По данным партизанского движения "Атеш", произошла детонация на объекте. Кроме того, по данным партизан, удалось поразить новый комплекс С-400 "со взрывом пусковой установки и серьезными повреждениями других машин комплекса". Также они зафиксировали серьезное поражение в районе командного пункта 5-го зенитного ракетного дивизиона 18-го зенитного ракетного полка 31-й дивизии ПВО 4-й армии ВКС РФ.

Президент Владимир Зеленский подтвердил удар по аэродрому.

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