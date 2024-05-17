Удар по аеродрому Бельбек: наслідки влучать показали на фото з супутника

На порталі з'явилися знімки від 16 травня та від 1 травня цього року. На фото можна побачити сліди горіння на декількох місцях, де раніше були розташовані літаки російських загарбників.

Крім того, на парі світлин візуалізуються наслідки горіння масиву цистерн з ГСМ.

Що відомо про атаку на аеродром Бельбек

Нагадаємо, в ніч проти 15 травня в окупованому Криму у Севастополі лунали вибухи, зокрема в районі військового аеродрому Бельбек. Пізніше супутникові знімки підтвердили, що тоді вночі на цьому об'єкті спалахнула пожежа.

В Міноборони РФ стверджували, що нібито Крим атакували десять ракет ATACMS, росіяни запевнили, що нібито всі їх збили.

Додамо також, як припускають в пресі, на аеродромі Бельбек у Криму могли бути уражені МіГ-31К.