Удар по аэродрому Бельбек: последствия попаданий показали на фото со спутника

На портале появились снимки с 16 мая и с 1 мая этого года. На фото можно увидеть следы горения на нескольких местах, где раньше находились самолеты российских захватчиков.

Кроме того, на паре фотографий визуализируются последствия горения массива цистерн с ГСМ.

Что известно об атаке на аэродром Бельбек

Напомним, в ночь на 15 мая в оккупированном Крыму в Севастополе раздавались взрывы, в частности в районе военного аэродрома Бельбек. Позже спутниковые снимки подтвердили, что ночью на этом объекте вспыхнул пожар.

В Минобороны РФ утверждали, что якобы Крым атаковали десять ракет ATACMS, россияне заверили, что все якобы их сбили.

Добавим также, как предполагают в прессе, на аэродроме Бельбек в Крыму могли быть поражены МиГ-31К.