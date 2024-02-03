Удар по аеродрому Бельбек в Криму. З'явився супутниковий знімок

З'явився перший супутниковий знімок аеродрому Бельбек, захопленого росіянами в Криму, після нещодавньої ракетної атаки. На знімку видно наслідки від "прильотів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DeepState .

На першому супутниковому знімку, зробленому до ракетних ударів, можна побачити будівлю. Ця ж сама будівля вщент зруйнована на іншому знімку - зробленому вже після повідомлень про ракетний удар.

Як зазначили в DeepState, за попередньою інформацією, було уражено російський командний пункт.

Удар по аеродрому Бельбек

Нагадаємо, 31 січня у Криму неодноразово лунали вибухи. Місцеві Telegram-канали публікували фото та відео, на яких можна було помітити сліди від ракет у небі та стовп диму в районі аеродрому "Бельбек" у Севастополі. При цьому росіяни заявили про те, що тимчасово окупований Крим нібито намагалися атакувати десятками ракет.

Пізніше командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук натякнув на удар по аеродрому "Бельбек". А вже 1 лютого росЗМІ розповідали, що на аеродромі "Бельбек" у Севастополі міг бути атакований пункт зв'язку.

За словами речника Повітряних сил Юрія Ігната, на аеродромі Бельбек були уражені певні об'єкти, зокрема щонайменше три ворожі літаки. Крім того, в кримських пабліках була інформація, що під час атаки на аеродром був ліквідований російський генерал Олександр Татаренко.

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