Удар на 70 км: ЗСУ знищили одну з найнебезпечніших РЕБ-станцій РФ (відео)

Оператори Сил безпілотних систем уразили російську станцію РЕБ "Борисоглєбськ-2".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Сил безпілотних систем Збройних Сил України.

"Бійці 413-го батальйону "Рейд" СБС виявили та з відстані близько 70 км уразили станцію зі складу комплексу радіоелектронної боротьби РБ-301Б "Борисоглєбськ-2", - підписано відео. "Борисоглєбськ-2" - один із найсучасніших російських комплексів РЕБ, призначений для ведення радіорозвідки та придушення широкого спектру систем зв'язку, управління та навігації противника. Зокрема, комплекс активно використовують для боротьби з дронами. Він вважається одним з ключових засобів РЕБ в арсеналі ЗС РФ, що робить його пріоритетною ціллю.