Удар на 70 км: ВСУ уничтожили одну из самых опасных РЭБ-станций РФ (видео)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины.

"Борисоглебск-2" - один из самых современных российских комплексов РЭБ, предназначенный для ведения радиоразведки и подавления широкого спектра систем связи, управления и навигации противника. В частности, комплекс активно используют для борьбы с дронами. Он считается одним из ключевых средств РЭБ в арсенале ВС РФ, что делает его приоритетной целью.

"Бойцы 413-го батальона "Рейд" СБС обнаружили и с расстояния около 70 км поразили станцию из состава комплекса радиоэлектронной борьбы РБ-301Б "Борисоглебск-2", - подписано видео.

Напомним, что ранее в этом месяце Силы специальных операций ВСУ ударными дронами уничтожили российский зенитно-ракетный комплекс "БУК-М3", который прикрывал вражеские войска на суше.

В то же время 1 мая разведчики бригады "Черный лес" также отработали по российской установке противовоздушной обороны (ПВО) "Бук-М3". Видео работы военных можно увидеть в материале РБК-Украина.

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