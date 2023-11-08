Удар по 128-й бригаді. Міноборони розслідує дії посадовців, які організували шикування

"Міноборони проводить службове розслідування щодо дій військових посадовців, які організували такий захід поблизу лінії фронту. Такого не повинно повторитися, а це означає, що люди, причетні до того, чого можна було уникнути, мають понести відповідальність", - заявила Сап'ян.

Як відзначила радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань, розслідування трагедії складне й наразі над справою цілодобово працюють ДБР, СБУ, Нацполіція й Офіс генпрокурора.

Удар по особовому складу 128-ї бригади у Запорізькій області

3 листопада російські терористи вдарили по особовому складу 128-ї ОГШб Закарпатської бригади в Запорізькій області. Тоді ж відбувалось урочисте вручення нагород до Дня артилериста. Внаслідок обстрілу загинули військовослужбовці, поранення отримали близько 30 осіб, у тому числі й цивільні.

Все, що відомо про загибель бійців 128 бригади, реакцію влади та хто веде перевірку - читайте в матеріалі РБК-Україна.