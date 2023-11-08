Удар по 128-й бригаде. Минобороны расследует действия чиновников, организовавших построение

"Минобороны проводит служебное расследование относительно действий военных должностных лиц, которые организовали такое мероприятие вблизи линии фронта. Такого не должно повториться, а это значит, что люди, причастные к тому, чего можно было избежать, должны понести ответственность", - заявила Сапьян.

Как отметила советник по коммуникациям Государственного бюро расследований, расследование трагедии сложное и сейчас над делом круглосуточно работают ГБР, СБУ, Нацполиция и Офис генпрокурора.

Удар по личному составу 128-й бригады в Запорожской области

3 ноября российские террористы ударили по личному составу 128 ОГШб Закарпатской бригады в Запорожской области. Тогда же проходило торжественное вручение наград ко Дню артиллериста. В результате обстрела погибли военнослужащие, ранения получили около 30 человек, в том числе и гражданские.

Все, что известно о гибели бойцов 128 бригады, реакции властей и ведущих проверку - читайте в материале РБК-Украина.