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Удар по 128-й бригаде. Минобороны расследует действия чиновников, организовавших построение

Фото: Удар по 128 бригаде. Минобороны расследует действия чиновников, организовавших построение (t.me/brigade128)
Автор: Сергей Пышкин

Министерство обороны Украины проводит служебное расследование в отношении военных чиновников, причастных к награждению воинов 128 бригады в Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советницу по коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяну Сапьян в эфире телемарафона.

"Минобороны проводит служебное расследование относительно действий военных должностных лиц, которые организовали такое мероприятие вблизи линии фронта. Такого не должно повториться, а это значит, что люди, причастные к тому, чего можно было избежать, должны понести ответственность", - заявила Сапьян.

Как отметила советник по коммуникациям Государственного бюро расследований, расследование трагедии сложное и сейчас над делом круглосуточно работают ГБР, СБУ, Нацполиция и Офис генпрокурора.

Удар по личному составу 128-й бригады в Запорожской области

3 ноября российские террористы ударили по личному составу 128 ОГШб Закарпатской бригады в Запорожской области. Тогда же проходило торжественное вручение наград ко Дню артиллериста. В результате обстрела погибли военнослужащие, ранения получили около 30 человек, в том числе и гражданские.

Все, что известно о гибели бойцов 128 бригады, реакции властей и ведущих проверку - читайте в материале РБК-Украина.

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